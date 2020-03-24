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Bugün teorisi "Dünkü yarınları bugün yaşarız"

Dünüm ya da yarınım yok sana bu satırları senin yarınında, benim dünümün bugününde yazdım. Anladım ki aslında hiçbiri yok. Sadece bugün var. Birazdan kafan daha fazla karışacak, şimdiden okuyuşunu rölantiye al, yavaşla. Bir cümleyi tam anlamadan, ötekini anlamaya çalışma.

24.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:53
Bugün teorisi

Senin zaman kalıbına göre gelecek olan yarın aslında göreceli ve değişkenliği olan bir zaman algısı. Sen eğer şu anda uyuyorsan ben uyanık olup bu yazıyı yazıyorsam, bu demektir ki ben senin yarınındayım. Sen de benim dünümdesin.

Eğer bu sana saçmalık ve imkânsız geldiyse doğru yoldasın. Benim için de öyle çünkü. Aslında ikimiz de bugündeyiz, işte görecelik de tam burası için geçerli. Senin uykuda olman, benim uyanık olmam zaman algımızı değiştiriyor. Aslında uyusan bile fark etmiyor, uykuda bile bugün uyuyorsun, var olan an bu an. Zamanda günleri 24 saat gibi düşünmen hata, dakika, saniye, salise, hatta en küçük zaman dilimi olan "planck" üzerinden hesap yapmalısın. Seni bekleyen bir saniyen bile aslında yarından bir saniyen. Yarından gelip bugününe uğrayıp düne karıştı bile. Yarın ve dünde olanların gerçekliğini bana kanıtlayamazsın, yaşadın ama artık yok, varlığını ispatlayamazsın. Eğer sen bir olayı yaşarken bugün yanında değilsem sadece anlatırsın, peki, bunu yaşadığına beni nasıl inandıracaksın? "Yemin" ederek mi? Ama karşılıklı oturup somut şekilde eylem gösterirsek gerçek olduğunu kabullenebilirim. Bunu da sadece beraber bugün içinde yapabiliriz. Yukarıda yazdığım satırlar bile şu an yazmaya devam ettiğim halde aslında düne karıştı. Her yeni bir harften önceki harf düne aittir.

Yazdıklarımın hepsini bugün okuyabilmen bunu değiştirmez. Bir sene sonra da bu sayfayı açıp okursan dünün satırlarını bugün okumuş olursun. Yani demek istediğim minimum zaman birimi üzerinden belirlenir gelecek ve geçmiş zaman. Üç gün uyumasan, üç gün boyunca üç bugün geçirmiş olacaksın. Seni kandıran olay uyuman. Sen uyurken ben uyumayıp başucunda uyanık kalsam, aslında sen bugün de uyumuş olacaksın. Bir gün 24 saat değil, çıkar kafandan. An, anlık yaşamdaki zaman diliminin her akışında yenilenen günün tanımıdır. Birazdan yazacağım her kelime kendisinde gün sahipliği edinecek. Başlıyor… Gün, gün, gün, gün, gün, gün. Altı gün geçmiş bugün, aslında zamanı daha fazla parçaya bölmemiz bile gerekiyor. Anlayabilmen için bakkal hesabı üzerinden örneklendirdim. Bir dakikayı 60 saniyeye, saniyeyi saliseye, saliseyi nano saniyeye, onu da en küçük zaman dilimine inecek şekilde planck dediğimiz zamana kadar bölmen gerekir. Yani bölünen "yarın" bölen "bugün" elde ettiğin zaman "dün" demektir. Sonu gelmeyecek şekilde hesap girdabı içerir. Yarın için yaptığın planları gerçekleştireceğinin garantisinin olmayışı, bugün ne yaptığına bağlı olmasındandır. Ölümün bile yarınlarında değil bugününün içindedir. Bugün öleceksin. Ben öldüm diyelim ki şimdi, sen de uyuyorsun, uyandığında ölüm haberimi aldın, o zaman benim için dün ölmüş mü diyeceksin? Ben kendi zamanıma göre bugün öldüm senin uykuna göre bakarsak, senin için yarın öleceğim, yarın için de dün ölmüş kabul edileceğim ve bunların hepsi benim uyanık olmamın etken olup değiştirdiği gün görecesi farkını yaratması. Bugün derken bile bugün bitti.

Bu aslında bir nebze zaman girdabı ve bugünün tekrarı. Bugünde takılı kalmış bizler yaşamın saplantısında olan insanlarız. Zaman _________ şeklinde tek parça olarak akmıyor. Benim düşünceme göre zaman tek vuruşluk yenilemeleri olan. . . . . . . . . . . şeklindeki gönderimlerle işliyor. Bütünlük ve birbirine bağlılık akışı yok, her biri kendisine ait olarak bağımsız geliyor, bağımsız gidiyor.

Etiketler: Güncel
Yiğit Caner Ertoşi
Yazar

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