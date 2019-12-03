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Bugün tüm engeller kalktı

Dünya Engelliler Günü kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tören düzenlendi.

03.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:13Bugün tüm engeller kalktı
Dünya Engelliler Günü kapsamında 'ın ilçesinde tören düzenlendi.

Muratlı Belediyesi ve Muratlı Engelliler Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik, Hürriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde başladı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Tekirdağ milletvekillerinin tebrik mesajları okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Muratlı Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çiğdem ile engelli vatandaşlar, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Günün anısına Talatpaşa Ortoakulu öğrencisi Ceren Sağlık, 'Engelsiz Sevgi' adlı şiiri okudu.

Ardından Kahverengi Kafe'de kahvaltı etkinliği organize edildi. Günün anısına fotoğraflar çektirildi. - TEKİRDAĞ

Dünya Engelliler Günü, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

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