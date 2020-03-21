"Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var, hasta sayımız 947'ye ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.(İHA)

Kaynak: İHA