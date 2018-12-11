"Bugünkü Gençliğin Asi Olmasının Altında Sevgisizlik Yatıyor"

Psikolog - danışman Rabia Laçin, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği seminerde aile ve çocuk ilişkilerine değindi. Kölelerin efendilerini doğurduğu bir zamanda olduğumuzu belirten Laçin, "Bugünkü gençliğin asi olmasının altında yeterince sevilmediğinin hissiyatı var. Sevginin tezahürü çok önemli. Uyumlu şekilde sevgi aktarımında bulunmamız gerekiyor. Aksi takdirde söz dinlemeyen sürekli sosyal medyada zaman geçiren asi çocuklarla yaşamak durumunda kalıyoruz" dedi.

Ailenin tanımı ve önemini anlatarak sözlerine başlayan Laçin, "Çocuklarımız açısından gelecek nesil açısından aile ve çocuk ilişkisi önemli. Çünkü aile nesil yetiştiren bir kurumdur. Çocuk ailede ne görüyorsa sonraki yaşantısında da çevresinde onu uygular. Annelerimizi ne kadar tenkit etsek de zaman içinde taklit ettiğimize şahit oluruz. O yüzden aile içi diyalog çok önemli. Bütün araştırmalara göre çocuk şiddete maruz kalıyorsa yada babasının annesine yaptığı şiddete şahit oluyorsa; ilerleyen yıllarda eşine şiddet uygulama riski 7 kat daha fazla" dedi.

"Yeterli sevgiyi alamadığımız zaman bedensel olarak öldürmese de ruhen bizi öldürüyor"

Sevgisizliğin öldürdüğüne dikkat çeken Laçin, şunları söyledi: "Bugün kölelerin efendilerini doğurduğu bir zamandayız. Bugün çocuklarımızdan çok memnun değiliz. Bugünkü gençliğin asi olmasının altında yeterince sevilmediğinin hissiyatı var. Sevginin tezahürü ve ifadesi çok önemli. Her bireyin sevgi dili farklıdır. Ona göre davranış geliştirmemiz gerekir. Ama uyumlu şekilde sevgi aktarımında bulunmamız gerekiyor. Aksi takdirde söz dinlemeyen sürekli sosyal medyada zaman geçiren asi çocuklarla yaşamak durumunda kalıyoruz. Sevgisizlik öldürüyor. Yeterli sevgiyi alamadığımız zaman bedensel olarak öldürmese de ruhen bizi öldürüyor"

Laçin, programın sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.