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Bugünün çocukları yarının bilim insanları

Konak Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi, Mimar Kemalettin İlkokulu öğrencilerini konuk etti. Çocukların bilim serüvenine bu kez Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da eşlik etti.

10.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:20
Bugünün çocukları yarının bilim insanları

Konak Belediyesi Zeytinlik Semt Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Bilim Merkezi, çocukların hayal dünyasını beslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mimar Kemalettin İlkokulu öğrencilerine kapılarını açan bilim merkezi, çocuklara eğlenceli olduğu kadar öğretici de olan bir gün yaşattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da bilim merkezi gezisinde çocuklara eşlik etti. Çocuk Bilim Merkezini gezen öğrencilerle keyifli bir gün geçiren Başkan Batur, "Konak'ta çocukların eğitimini önemsiyoruz ve bu konuya her zaman öncelik veriyoruz. Bugün çocuklarımızın iyi ve eşit eğitim alması, çevre bilinci edinmesi, kültür altyapısı oluşturması, bilimle tanışması, sporla iç içe olması demek, gelecekte dünya standartlarını yakalamış, donanımlı bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara sahip bir Türkiye demek. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve şehrin ihtiyaç duyulan her noktasına açtığımız kreşlerle, bilim merkezleriyle, kitaplıklarla çocuklarımızın eğitim yaşamını destekliyoruz" diye konuştu.

Bilimi oyunla deneyimlediler

Çocukların bilimsel deneyler yapma şansı bulduğu bilim merkezi gezisinde, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la bir araya gelme fırsatı yakalayan minik öğrenciler, merak ettikleri soruları Başkan Batur'a yöneltti. Çocukların sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Başkan Batur, oyunlarına da eşlik etti. Birbirinden eğlenceli bilimsel deneyler ve aktiviteler ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşamış oldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Güncel
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