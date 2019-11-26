Haberler » Güncel » Buhari'den yerinden edilmiş kişiler için acil rehabilitasyon çağrısı - Haber

Buhari'den yerinden edilmiş kişiler için acil rehabilitasyon çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti.

26.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:02Buhari'den yerinden edilmiş kişiler için acil rehabilitasyon çağrısı
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Buhari, başkent Abuja'daki konutunda Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile görüştü.
Buhari, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişilerin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Ülkenin geleceği için bu çocukların acil ve zorunlu rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu işaret eden Buhari, "Yerinden edilen çocukların çoğu ailelerini tanımıyor, nereden geldiklerini bilmiyor. Onları doğru bir şekilde rehabilite etmeliyiz, aksi takdirde gelecekte sorun yaşayacağız." dedi.
Devlet Başkanı Buhari, ayrıca, Nijerya'nın refah politikaları arasında eğitim ile genç ve yaşlılara sağlık hizmetlerinin yer aldığını kaydetti.
BM 74. Genel Kurul Başkanı Muhammad-Bande ise Boko Haram'ın yıktığı başkent Abuja'daki BM binasının yeniden inşa edilmesinden dolayı Nijerya hükümetini tebrik etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi ölmüş, en az 30 milyon kişi yerlerinden edilmişti.

Muhammed Buhari, Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:18 Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
21:18 MGK bildirisi: Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana dek sürdürüleceği vurgulanmıştır
21:18 MGK Bildirisinde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları...
21:16 FLAŞ
21:14 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
21:13 Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
20:31 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı
20:26 Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
20:12 Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 21:19:40