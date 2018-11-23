Buharkent 2.9 ile Sallandı

23 Kasım 2018 Cuma 11:21



23 Kasım 2018 Cuma 11:21

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde derinliği 5 kilometre olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi. - AYDIN