23 Kasım 2018, 11:21
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Buharkent 2.9 ile Sallandı

Buharkent 2.9 ile Sallandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde derinliği 5 kilometre olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi. - AYDIN Kandilli Rasathanesi,Aydın,Buharkent
23 Kasım 2018 Cuma 11:21



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