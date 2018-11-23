Buharkent'te Sağanak Yağmur Ağaç Devirdi

23 Kasım 2018 Cuma 11:13



23 Kasım 2018 Cuma 11:13

Aydın'ın Buharkent ilçesinde sağanak yağmur sonrası devrilen bir ağaç park halinde olan bir otomobile zarar verdi.Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Buharkent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde kenarında bulunan çam ağacı büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yol kenarında park halinde olan bir otomobilde ağaç devrilmesi sonucu maddi hasar oluşurken, yolda ve araçta kimsenin olmaması ise sevindirdi. Ağaç devrilmesi sonrasında cadde trafiğe kapanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler yapılan çalışma ile devrilen çam ağacını olduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı. - AYDIN