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Buharkent'te zabıta, hayvanlarının yeminin kalmadığını söyleyen çiftçi için ot topladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, zabıta, ahırında büyükbaş hayvanlarına vereceği ot kalmadığını belirterek belediyeden yardım isteyen 65 yaşındaki çiftçinin yardımına koştu.

11.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Buharkent'te zabıta, hayvanlarının yeminin kalmadığını söyleyen çiftçi için ot topladı
Aydın 'ın Buharkent ilçesinde, zabıta, ahırında büyükbaş hayvanlarına vereceği ot kalmadığını belirterek belediyeden yardım isteyen 65 yaşındaki çiftçinin yardımına koştu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde yaşayan Ömer Başoluk, beslediği 10 büyükbaş hayvana verecek otu kalmayınca Belediye Başkanı Mehmet Erol'u arayarak durumunu anlattı.
Belediye Başkanı Erol'un talimatı üzerine zabıta ekibi, orakla topladıkları otları Başoluk'a teslim etti.
Başoluk, 65 yaşında olduğu için, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamadığını belirtti.
Fırıncılık yapan oğlunun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün evlere ekmek servisi yaptığını ve kendisine destek olamadığını aktaran Başoluk, bu nedenle belediyeden yardım istediğini dile getirdi.
Başoluk, Belediye Başkanı Erol ve zabıtaya teşekkür etti.
Belediye Başkanı Erol ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Onlar evde kalsınlar biz ne isterlerse yaparız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erhan Erol, Buharkent, Zabıta, Aydın, Güncel
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