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Buharkent'ten Sarayköy'e pazara giden adam geri gönderildi

Denizli'de gece yarısından itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.

04.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:43
Buharkent'ten Sarayköy'e pazara giden adam geri gönderildi
Denizli 'de gece yarısından itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı. İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi.

Dünya genelinde yaklaşık 60 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs Türkiye'de ardı ardına tedbirleri getiriyor. 31 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar dün itibariyle yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağı açıklamasının ardından yurt genelinde vatandaşlar yollara akın etti. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla ile giriş ve çıkışlarda gıda ve tıbbi malzeme faaliyeti gösteren başta olmak üzere ticari yük taşımacılığı ile şirket çalışanlarının gerekli belgeleri göstermesi ile geçişlerine izin verileceği aksi takdirde tüm araçların geri çevrilmesine karar verildi. Ailelerin ya da evlerine dönmek için haberi alır almaz vatandaşların kimi gece yarısında kontrol noktalarından takıldı. Sabah yola çıkan vatandaşlar ise tedbirli davranarak izin belgeleri ile geçiş yaptılar. Denizli'nin Sarayköy ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde jandarma ekipleri bir aracı durdurdu. Mehmet Erten isimli yaşlı adam Buharkent 'ten ilçesinden Sarayköy'e Pazar yapmak için evinden yola çıktığını söyledi. Jandarma ekiplerinin ise Buldan'da pazara gitmesini isteyerek geri gönderdiği Erten, "Buharkent'ten Sarayköy pazarına alışverişe gidiyorum. Geri gönderirlerse bir şey diyemem, uyacağız" dedi.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin maske takmayan vatandaşları uyarması ve maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtması ise gözlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Buharkent, Sarayköy, Denizli, Güncel
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