18.06.2019 16:17
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Buhurdan parfüme: kokunun öyküsü

Buhurdan parfüme: kokunun öyküsü 

Isparta Belediyesinin gönderdiği yeni sezon Gül yapraklarının serpileceği etkinlikte, tıp dünyasının üzerinde çalıştığı içilebilir gül suları ikram edilecek.

Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül'ün kurduğu Koku Kültürü Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğinde, Koku dünyasının girişimci iş kadınlarından olan Koku Eksperi Fulya Gündoğdu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Fiolas'ın sponsorluğunda gerçekleşen açılışta, Private Chef Pınar İshakoğlu, sergi için binlerce yılın ihtişamını leziz ikramlıklarıyla günümüze taşıyacak.

MISIR, MEZOPOTAMYA VE ANADOLU BU SERGİDE BULUŞUYOR.

Kadim uygarlıkların koku kültürlerini yansıtan sergide ziyaretçileri büyük sürprizler bekliyor. Binlerce yıllık koku mirasının nadide örneklerinin yer alacağı sergide, M.Ö. 3 binden 19'uncu yüzyıla kadar tarihlenen su mermeri, cam, pişmiş toprak ve kurşundan yapılmış koku ve buhur ile ilgili, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu coğrafyasından örnekler sergilenecek. Sergide, binlerce yıllık eserlerin yanı sıra, kokulu materyaller ile amber ve misk gibi kokular da yer alacak, tarih boyunca kullanılan kokular ziyaretçilere koklatılıp sunulacak. Sanat ve siyaset dünyasının ünlü simalarının katılacağı serginin açılışı

Koku Kültürü Derneği, kadim medeniyetlerden bu yana kültürün en önemli öğelerinden olan kokuyu eğitim, kültür ve sanat alanlarında geliştirmeyi hedefliyor. Dernek eğitim, kültür, sanat, tıp, diplomasi ve günlük hayatın birçok alanında tarih boyunca karşımıza çıkan koku kültürü hakkında bilinmeyenleri anlatmayı görev ediniyor. Koku uzmanlığı mesleğinin resmî bir meslek olarak kabul edilmesi için önemli çalışmalar yürüten dernek, bu hedefe ulaşılmasının ardından yeni projelere imza atacak.

Kaynak: Bültenler
er, gündoğdu, mezopotamya, mısır, Kültür Sanat

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