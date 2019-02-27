Buikad Başarılı İş Kadınlarını Ödüllendirecek

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Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), kentin başarılı iş kadınlarını seçerek ödüllendirecek.Dernek Başkanı İpek Yalçın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "10. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri"nin aday belirleme sürecinin tamamlandığını söyledi.Üç yıl önce ödül törenini ulusala açma kararı aldıklarını belirten Yalçın, Ulusal ve Yerel kategorilerde dağıttıkları ödüllerle her yıl büyük ses getirdiklerini ifade etti.Yalçın, "4 Bursa, 3 ulusal ve BUİKAD Özel Ödülü olmak üzere toplam 8 kategoride ödül vereceğiz. Aday olan her iş kadını çok değerli. Bizim için kazanan kaybeden yok. Hepsi bu gecenin birincisi." dedi.Ödül töreni 6 Mart Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.