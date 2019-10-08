Haberler » Ekonomi » Haber

BUİKAD'dan "2020'de Kadının Gündemi Paneli"

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ev sahipliğinde "2020'de Kadının Gündemi" konulu panel düzenlendi.

08.10.2019 08:52BUİKAD'dan
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ev sahipliğinde "2020'de Kadının Gündemi" konulu panel düzenlendi.
Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen panelin açılışında BUİKAD Yönetim kurulu Başkanı Oya Eroğlu, 2020 yılı projelerini aktardı.
Programda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yeşildere katılımcılara hitap etti.
Panel, plaket takdimiyle sona erdi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:59 Ergani Barajında mutlu son
10:58 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı yarın başlıyor
10:56 Piyasada Trump hareketliliği
10:56 Turunçgillerin atası pomelo, sadece antalya'da yetişiyor
10:55 Bakan Selçuk: "Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri bugün...
10:52 Gram altın 279 lira seviyelerinde
10:52 Türkiye'nin el süpürgeleri ve tohumları Samsun'dan