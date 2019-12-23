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"Bukalemun Çatılar"la enerji tasarrufu fikri lise öğrencisine ödül getirdi

Amasya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Emirhan Arabacı'nın evlerde enerji tasarrufu sağlayacak "Bukalemun Çatılar" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Yılı Verimlilik Proje Ödüllerinde birinciliğe layık görüldü.

23.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:24
Amasya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Emirhan Arabacı'nın evlerde enerji tasarrufu sağlayacak "Bukalemun Çatılar" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Yılı Verimlilik Proje Ödüllerinde birinciliğe layık görüldü.
Macit Zeren Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Arabacı, geliştirdiği projeyle renk değiştiren boyayı evlerin çatısında ve dış cephesinde kullanarak ısınan duvarların renk değiştirerek güneş ışınlarını yansıtmasıyla ya da belli bir derecenin altında renk değiştirerek daha çok güneş enerjisinden yararlanmasıyla bina içinde enerji tasarrufunu hedefliyor.
Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettiği fikirle binaların yazın serin kışın ılık kalmasını amaçladığını, projenin hayata geçip yaygınlaşmasıyla büyük çaplı bir enerji tasarrufu sağlanacağını dile getirdi. Enerji tasarrufuna gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret eden Arabacı, "Projem binalarda ve çeşitli yerlerdeki ısıtma, soğutma verimliliği üzerine olan bir proje. Projemde termokromik boya kullandım. Pigment kimyasal yapısı gereği belli bir renkten başka bir renge geçiyor. Benim kullandığımda da kiremit turuncusu renginden açık beyaz renge dönüşüyor." dedi.
Bu değişimin dönüşümlü olduğuna işaret eden Arabacı, şöyle devam etti:
"Yani 30 santigrat derecesinin üstünde beyazken aşağısında tekrar eski haline dönebiliyor. Bu boyayı çatılarda, iç cephede ve dış cephede kullanabiliyoruz. Bu boyayı kullanmamdaki amaç yazın havanın sıcak olduğu günlerde gelen ışığı emip 30 santigrat derecenin üstüne çıktığı zaman kullandığımız boya rengi açılacak. Rengi açıldığı için güneş ışığını yansıtması daha çok olacak ve binalar daha az ısınacak. Bundan dolayı da yazın kullandığımız pervane, klima ve benzeri soğutma sistemlerini daha az kullanacağız. Bunun akabinde de elektrik kullanımı ve karbon dolaşımı daha az olacaktır."
Özellikle büyük şehirlerdeki plansız kentleşmeden dolayı yaz aylarında, binalarda hapsolan ısı birikimlerinin zamanla iklim değişikliğine etkisi olduğunu belirten Arabacı, projesinin bu konuda da yararlı olacağını savundu.
Arabacı, ileride dünya çapında kabul görecek projelerle hem ülkesine hem de dünyaya faydalı olmak istediğini sözlerine ekledi.
Kimya Öğretmeni Cengiz Uslu da öğrencilere laboratuvar imkanı verilmesi gerektiğini söyledi. Uslu, "Öğrencimizin yaptığı proje, fikir dalında Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizle gurur duyuyoruz, ileride çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Liselerdeki öğrencilerimiz yoğun bir ders programı altındalar, ancak bilimsel gelişmelere meraklı öğrencilerimiz bu tür çabalar içine girerlerse kendileri için proje hazırlamanın basamaklarını öğrenmek adına iyi olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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