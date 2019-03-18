Bükdere Köylüleri Çanakkale İçin Söyledi

Kaynak: İHA

Kepsut'un Bükdere Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programı düzenlendi. Köy sakinleri Çanakkale şehitleri için 'Ey 15'li' türküsünü gençler ve yaşlılar ile birlikte klip halinde yayınladılar.Bükdere Köyü Camisi'nde şehitler için sala okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bağımsızlığı temel karakteri olarak değerlendiren Türk milletinin 18 Mart 1915 tarihinde büyük bir zafere imza attığının vurguladığını belirterek, "Çanakkale zaferi, büyük Türk milletinin inancı, azmi ve savaş tecrübesi ile dünyanın en modern savaş araç ve gereçlerine sahip güçlere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarında büyük dersler vermiştir. Savaşta bile tüm insani değerlere sahip olduğunu tüm dünyaya gösteren Türk milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı meşalemizin de yakılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Çanakkale Zaferi nedeniyle, bizlere bu kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına bırakan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyor, bu vesile ile değerli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Çanakkale şehitleri için yapılan hayırda 3 bin kişiye yemek dağıtıldı.Düzenlenen programa Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti eski Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, çevre köy muhtar ve sakinleri katıldı. - BALIKESİR