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Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor" dedi.

30.09.2019 20:24

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın verdiği röportajdaki "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan sert tepki geldi.

"SANATÇILARIMIZA YAKIŞMIYOR"

Aydın Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum. Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan ünlü şarkıcı Kıraç, "Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef." ifadelerini kullanmıştı.

Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

Buket Aydın, Aydın, Kıraç, Magazin, Güncel

YORUMLAR(19)
ASU:Doğru söylüyor kıraç
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SORU:Sen asumanmısın?
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HAKAN KURT:kırac haklı evde artık ev yemeklerine hasret kaldık. kadınlar her şeyi hazıra alışmış. kadının yeri evidir asla başka yer olmaz. eğer geçinemiyorsa o zaman esine destek olur. çocuk doğurmak olmuyor kadın. eğitmek bakmak lazım kadından başkası yapmaz.
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BİLİM ADAMI:Adam doğru söylüyor ama nedense bu birilerine batmış
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BİR KADIN:doğru söylemiş kıraç gerçekleri söylediği için koymuş birilerine
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ORKUN:BUKETİ ÇOK BEĞENİYORUM.
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AYŞE TEYZE:Artık ne eski yiğitler nede namuslu anadolu kadını kaldı toplum Zivadan cikti doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
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MEMLEKETİM:Bu kamera önüne cikanlar kendini bir sey zannediyor. Kadinin suratinda meymenet yok.
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MİSAFİR:Çalışan kadinlar yüzünden küçük çocuklarınin ana şefkatinden sevgisinden mahrum kaldıkları malûm. Buket Aydın kim ki toplumda bu kanayan yarayı elestiriyor.
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AYSE:simdiki kadinlar calisiyor, zaman mi var, hatta bazilari erkeklerden daha fazla parayi eve getiriyor, onu da unutmayinlütfen.
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