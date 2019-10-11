Haberler » Magazin » Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasının ardından Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, bölgeye giderek fotoğraf yayınladı. Aydın fotoğrafa, "Saldırsanız da buradayız." notunu düştü.

11.10.2019 20:40

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecilere karşı saldırı düzenlemesinin ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Yaşanan bu olayların ardından Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesabından bölgeden fotoğraf yayınlayarak, "Saldırsanız da buradayız." notunu düştü.

Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Buket Aydın, Nusaybin, Kanal D, Magazin

YORUMLAR(10)
MEHMET:en azından teşirlik yapmıyor helal olsun
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ŞOVDAN BIKMIŞ..:şov zamanı. eller havaya. . . . . .
Yayından Kaldır
5 13
Cevap yaz
HA HAAAAAA HA:BULMUS GÜVENLI BIR YER REKLAMINI YAPIYOR
Yayından Kaldır
8 13
Cevap yaz
DONSUZ:NE KADAR BU ISTEN NEMALANAN VAR SANATCISI SIPIKERI
Yayından Kaldır
7 23
Cevap yaz
AYYILDIZ TİM:Aynı hassasiyeti diğer kadın hakları savunucu bakanlarından da beklerim , tüm kalbimle buket hanımı tebrik ederim .
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZINS.M.:BİZE BUKET AYDIN GİBİ ASENALAR LAZIM. HELAL OLSUN BACIMA.
Yayından Kaldır
49 2
Cevap yaz
DONSUZ:UCUZ REKLAM
Yayından Kaldır
6 35
Cevap yaz
LAN:BUKETCİĞİM KADININ DİBİSİN.
Yayından Kaldır
26 2
Cevap yaz
S.M.:AFFERİN KIZZZZ. . .
Yayından Kaldır
27 1
Cevap yaz
ALİKUNDİLLİ:bos magarada yarasa`da olur yaramasada. . .
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
20:40 Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız
19:41 "Elma Dersem Çık" ın geliri Mehmetcik Vafkı'na
19:26 Altın Zambak Ödülü İvana Sert'in
19:06 "Melis benimle evlenir misin"
16:16 "Karınca"nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde
16:01 Bergüzar Korel'e koruma kararı
16:01 Madama Butterfly Antalya'da
11.10.2019 21:37:33