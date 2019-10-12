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Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giderek poz veren Buket Aydın, Mehmetçik ile birlikte operasyona katılan Nazlı Çelik ile kıyaslandı. Aydın'ın fotoğrafından sonra Nazlı Çelik Twitter'da trend oldu.

12.10.2019 11:50

Sunucu Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Buket Aydın'ın makyajlı halde poz vermesi sosyal medyada olay olunca Nazlı Çelik ile kıyaslandı.

BÖLGEDE VERDİĞİ POZLA GÜNDEM OLDU

Sunucu Buket Aydın'ın bölgede verdiği poz sosyal medyada olay oldu. Aydın'a ilk tepki CHP'li Mehmet Bekaroğlu'dan geldi. Bekaroğlu, Aydın'ın pozları için "Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEĞİL SİZİN HEDEFİNİZ OLMAK ŞAŞIRTIYOR"

Buket Aydın olay olan pozlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale'den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" dedi.

Nazlı Çelik

NAZLI ÇELİK TREND OLDU

Buket Aydın'ın bölgeye giderek poz vermesi haber sunucusu Nazlı Çelik ile kıyaslanmasına da neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Buket Aydın ve Nazlı Çelik'in askerlerle çektirdiği fotoğrafları birleştirerek eleştirdi. Övge yağdırılan Nazlı Çelik Twitter'da da gündem oldu.

İşte Nazlı Çelik ve Buket Aydın hakkında atılan bazı tweetler:

Nazlı Çelik Twitter'da trend oldu

Buket AydınBuket Aydın'dan sınırdaki pozunu eleştiren Mehmet Bekaroğlu'na yanıt geldi

Saldırı bölgesine giden Buket AydınSaldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?

Başarılı sunucu Nazlı Çelik MehmetçikBaşarılı sunucu Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı

Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

Buket Aydın, Nazlı Çelik, Aydın, PKK, Magazin, Güncel

YORUMLAR(4)
BİR ZAMANLAR ANADOLU:Canımızı hiçe sayarken:)) yav he he rezil hala ne yüzle görev yapıyor,gandi iyi rezil etti!!!
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BULUT:NAZLI ÇELİK HER PROGRAMINDA TAKTIĞI AY YILDIZLI KOLYE HÇ BİR ZAMAN AKLIMDA ÇIKMAZ. VATANINI VE MİLLETİNİ SEVEN BİR GAZETECİ, TÜRK ASKERİMİZİN YANINDA OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
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DOĞRUCU:Ne kadar aptal insanlar var yahu. . . . kadın işini yapıyor helal olsun aferin diyeceğine onunla bununla kıyaslamaya giriyor millet. . .
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FENEVLİ:NAZLI CELIK CANDIR
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