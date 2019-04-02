02 Nisan 2019, 11:02
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Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nun Haberini Sunarken Hiç Gülmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmasının ardından CHP'lilerin hedefi haline gelen Buket Aydın'ın dün akşam yayınlanan programda ciddi bir tavır takınması dikkat çekti.

31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, kahkahalarıyla CHP'lilerin hedefi haline gelmişti.

KAHKAHA PATLATMIŞTI

Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın da kahkaha patlatmıştı.

CHP'LİLER İSTİFA BEKLİYOR

Seçimden beklediği sonucu alan CHP'liler, Buket Aydın'ı istifaya çağırıyor.

BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ

Seçim sonrası dün haber büleni sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.

Kanal D, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Buket Aydın, Magazin, Politika, Güncel



YORUMLAR (65)
ADINIZI YAZIN: BUKET AYDIN İSTİFAAAA
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KOLCU: Gülecek yüzümü kaldı
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ADINIZI YAZIN: Hile ile alan sizsiniz ak çomarlar. Kendinizle karıştırmayın
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MERDA: ÇÜNKÜ 15 YILDAN SONRA İLK KEZ, , BU KEZ MİLLET GÜLÜYOR . . ADAM KAZANDI :))))))))))))))))
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DEVLETİN MALI DENİZ: bu millet gerçekten akılsız çünkü partiler siyasiler kavga ediyor tartışıyor gibi görünüyor sonra bak ki meclis yemekhanesinde 4 tl ye kuzu kavurma yer sizin gibi mallar da 5 tl ye soğan patates alır. daha bu güne kadar 1 defa olsun bu maaşılarımızı da falanca kuruma bağışladık dediklerini gördünüz mü HAYIR. e o zaman mallığın anlamı yok herkes seçti birini artık o soyup soğana çevirecek milleti. kimse kusura bakmasın bal tutan parmağını yalar. halk neyi seçti şimdi YİYİCİLER DEĞİŞTİ SADECE
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