Buket Aydın kimdir? Buket Aydın hayatı ve biyografisi!

Haber sunucusu Buket Aydın yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak meslek hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Buket Aydın vatandaşların merak konusu oldu. Peki Buket Aydın kimdir? İşte Buket Aydın hakkında merak edilenler…

14.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:11

Ünlü sunucu Buket Aydın, meslek hayatı ile yaptığı açıklamalarla magazin gündemine geldi. Dikkat çekici açıklamalarıyla öne çıkan Buket Aydın vatandaşların merak konusu olurken Buket Aydın kimdir? Buket Aydın hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı. Peki, Buket Aydın kimdir?

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın doğum tarihi: 1 Ocak 1985 (35 yıl yaşında), Bursa

Buket Aydın eş: Erce Baykal (e. 2013)

Buket Aydın eğitim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı

Buket Aydın TV şovları: Kanal D Haber, Gece Bülteni

Buket Aydın işverenler: Kanaltürk, TRT Türk, NTV, Kanal D

"İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir

Buket Aydın kimdir? Buket Aydın hayatı ve biyografisi!
Buket Aydın

BUKET AYDIN ÖDÜLLERİ

En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi

2016 Anadolu Medya Ödülleri

4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')

Buket Aydın kimdir? Buket Aydın hayatı ve biyografisi!
Etiketler: Buket Aydın, Buket Aydın, Aydın, Aydın, , Haber

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