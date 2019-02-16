Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim

Tanzim satışlardan tüm halk kesimlerinin mutlu olduğunu haberleştirmek isteyen Kanal D, üreticilere mikrofon uzattı. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen çiftçi Ramazan Özbek duruma sosyal medya hesabından isyan etti ve ham görüntüleri paylaştı. Özbek, Kanal D'yi eleştirerek "Onlar çarpıtarak rencide etti bizi. Herkes hakaret, küfür ediyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan çiftçi Ramazan Özbek, sessizliğini bozdu.

"TANZİM SATIŞININ UZAMASI BİZİ ÇOK OLUMSUZ ETKİLİYOR"

BirGün'e konuşan Ramazan Özbek, "Tanzim satışlarına karşı değilim ama bu şekilde olmaya devam ederse elbette karşısında duracağız. Maliyetlerimiz yüzde 100 oranında artış gösterdi. Sebze, güneş isteyen bir şey. Biz hava koşullarıyla da mücadele ediyoruz aynı zamanda. Tanzim satışının uzaması bizi çok olumsuz etkiliyor. Şu anda tanzim satış yapmak için kooperatiflerden alınan ürünler normal paketlemeye giriyor. Çürümesin diye herhangi bir önlem alınmıyor. Doğal olarak maliyeti de düşürüyor. Ama üretici ürünü koruması için fazladan önlem almak zorunda. Ayrıca kooperatif vergi de ödemiyor fakat ben ödüyorum.Sistem yok, paketlemeden kaçamaklar var" dedi.

TANZİMDE SATIŞLAR ZARARINA

Öte yandan tanzim satışlarla zararına ürün satıldığının altını çizen Özbek "3 lira 20 kuruşa buradan zaten gittiği rakam. Nasıl oluyor da bunlar 3 liraya satılıyor? Zarara satış var şu anda. Biz de istiyoruz tüketicinin uygun ürün temin etmesini çünkü biz de tüketiciyiz. Ama bu tanzim satışları bu şekilde gerçekleşirse biz zarar görüyoruz" diye konuştu.

"TÜCCAR MALIN YÜZÜNE DAHİ BAKMIYOR"

Tanzim satışların uzun sürmesi durumunda tüccarın iflas edeceğini, bu durumda üreticinin tüccara mal satamadığını anlatan Özbek "Şu an tam hasat dönemindeyiz ve bu tür uygulamalardan çok fazla zarar görüyoruz. Bu şekilde devam ederse tarım yok olacak. Şeker pancarı üretenler, hayvan bakımı yapan insanların halini görün. Zaten sesimizi duyuramıyoruz, bir de üstüne böyle yalan yanlış haberler yapılıyor. Tek umudumuz sizsiniz şu anda. Tanzim noktaları on gün, yirmi gün olsa hiçbir sorun yok. Ama bu gidişle biz yok olacağız. Tüketici mutlu olacak diye biz ağlayacağız. Şu anda da yansıdı ama hayatta kalabilmemizin sebebi komisyoncular. Minimum satabilecekleri 4 TL iken örneğin, 3 TL'den satıyorlar. Tamam, tüketicinin yanında olmak isteyebilirler ama biz ne olacağız? Dün ben mal götürüyorum tüccara, adam malın suratına dahi bakmıyor. Satamayacak biliyor çünkü. Nasıl rekabet edecek devletle.Oraya götürüp kar edemeyeceğim diye düşünüyor" dedi.

"KANAL D YÜZÜNDEN KÜFÜR YEDİM"

Kanal D Habere verdiği röportaj ile ilgili konuşan Özbek "Ben Kanal D'de yayınlanan o görüntüde tanzim satışından bahsederken farklı bir şey anlatıyordum. Onlar çarpıtarak rencide etti bizi. Bizim nüfusumuz çok kalabalık ve dünden beri telefonlarım susmuyor. Herkes hakaret, küfür ediyor. Öyle bir şey olmadığını söylesem de anlamıyorlar. Diğer üreticilerin sosyal medya hesabı da olmayınca sadece haberden yola çıkarak böyle davranıyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kanal D'nin, tanzim satışlarıyla ilgili üreticilerle yaptığı röportajları belli bir noktadan kesip birleştirerek haberleştirmesi tartışmalara neden oldu. FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kanal D'nin tartışma yaratan haberine tepki gösterdi. Fatih Portakal'a yanıt veren Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" dedi.