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Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?

Magazin gündeminin yeni konusu haline gelen Buket Büyükdere, vatandaşların da merak konusu haline geldi. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Buket Büyükdere hakkında birçok soru sorulurken Buket Büyükdere kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne gibi sorular soruldu. Peki Buket Büyükdere kimdir?

13.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:48

dünyasının yakından tanıdığı bir isim olmayan Buket , kameralara çok yakın biri isim değil. Hakkında aramalar yapılan Buket Büyükdere, bir anda merak dolu soruların odağı olurken Buket Büyükdere kimdir? Buket Buket Büyükdere mesleği ne, Buket Büyükdere kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.

Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?

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