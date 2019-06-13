Buket Keskin Görele Belediyespor'da

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Giresun
temsilcisi Görele
Belediyespor, dış transferde geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Polatlı
Belediyespor forması giyen Buket Keskin
ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Plaj Milli Takımı ile çalışmalarını sürdüren Buket Keskin'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Görele Belediyespor daha önce dış transferde Samsun
Gençlikspor'dan Beyza Karaçam
, Şeydanur Yolaçan, Veda Nur Başer ve Ayşenur Kara'yı renklerine bağlamış iç transferde de Hande Çifçi ve Merve Bayrak ile yeniden anlaşmaya varmıştı. - GİRESUN
Kaynak: İHAGiresun
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