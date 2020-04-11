Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı

Romanya'daki Türk iş camiasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Bükreş Belediyesine yaptığı yardımlar memnuniyetle karşılandı.

11.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:38
Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı
Romanya 'daki Türk iş camiasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Bükreş Belediyesine yaptığı yardımlar memnuniyetle karşılandı.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, kendilerinin himayelerinde Türk İşadamları Derneği (TİAD) ve Bükreş Belediyesi ile iş birliği içerisinde "Birlikteyiz Romanya" adını verdikleri yardım kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor zamanları geride bırakmak için dayanışma ve özellikle dost ülkeler arasında iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı.
Kampanyanın Türk iş insanlarının Rumen toplumuna vefa borcunu ödemesi olarak görülebileceğini belirten Aramaz, Romanya'da yerleşik Türk-Tatar toplumunun yanı sıra iki ülke arasında dostluk köprüleri oluşturan Türk iş camiasına teşekkür etti.
Aramaz, salgına karşı ön cephede özveriyle mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına da şükranlarını iletti.
Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, Bükreş'te salgınla etkin mücadele amacıyla bulundukları destek çağrısına cevap veren Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve TİAD'ye teşekkür ederek, Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç duyulan bu malzemelerin Türk-Rumen dostluğunun göstergesi olduğunu vurguladı.
Firea, Türk iş adamlarınca hastanelerin ve karantina merkezlerinin kullanımına sunulmak üzere hibe edilen 33 bin parça malzemeyi teslim almaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.
TİAD Başkanı Güven Güngör ise Romanya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasıyla hastanelerin, sağlık birimlerinin ve ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duyduğu sağlık malzemeleri, ekipmanları ve diğer gereksinimlerin karşılanmasına ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.
Güngör, artık bir parçası haline geldikleri Romanya'nın insanı ve kurumlarına, zor günlerinde de yanlarında olduklarını göstermek istediklerini de ifade etti.
"Birlikteyiz Romanya" kampanyasında toplanan yardımlar dün Bükreş Arena Stadyumu'nda törenle teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Romanya, Türk İş, Bükreş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Güncel ››Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Konya'da mahalle muhtarının basın mensuplarına ilişkin paylaşımına tepki - Haber 16:59: ARNAVUTKÖY'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLARA CEZA - Haber 16:59: Serdivan'da ekmek ihtiyacı bir telefonla karşılanıyor - Haber 16:58: İran'da "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti - Haber 16:58: Sokağa çıkma yasağında yüzen saraylarına kapandılar - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber