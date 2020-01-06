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Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Bulancak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü (BULASKİ), eski cezaevi mevkinde meydana gelen su birikintilerini önleyecek yağmur suyu çalışmalarını sürdürüyor.

06.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42 Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü (BULASKİ), eski cezaevi mevkinde meydana gelen su birikintilerini önleyecek yağmur suyu çalışmalarını sürdürüyor.

'un Bulancak ilçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletme (BULASKİ) Müdürü Aydın Korkmaz, eski cezaevi mevki, Giriş sokak ve Züfer Eriş sokaklarını birbirine bağlayan hatta yıllardır yaşanan yağmur suyu problemini çözmek için 500 mm çapında koruge borularla yağmur suyu imalatı çalışmalarına başlandığını söyledi. Korkmaz, "Ayrıca market arkasında bulunan sokaktaki yağmur suyu imalatı da bu yeni yapılan hat üzerine bağlanacaktır. Yeni yapılan hatla, Kubbeli cami, market arkası ve cezaevi mevki olası yağış durumunda rahatlayacak olup, devamında aynı bölgede bulunan eski kanalizasyon hatları da yenilenecektir. Yapılacak yağmur suyu hatları için 200 metre 500'lük koruge, 50 metre 400'lük koruge, 100 metre 300'lük koruge borusu döşenecek. Yine aynı hat üzerinde 400 metrede kanalizasyon için 200'lük koruge boru döşenecek" dedi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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