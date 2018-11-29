29 Kasım 2018, 12:59
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Bulancak Devlet Hastanesi "Anne Dostu" Oldu

Bulancak Devlet Hastanesi "Anne Dostu" Oldu

Bulancak Devlet Hastanesinin "anne dostu hastane" unvanı aldığı bildirildi.

Bulancak Devlet Hastanesinin "anne dostu hastane" unvanı aldığı bildirildi.

Giresun Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen Anne Dostu Hastane Programı kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Bulancak Devlet Hastanesinin "anne dostu hastane" unvanı almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Bulancak Devlet Hastanesinin, Türkiye'de bu unvanı taşıyan 49. hastane olduğu da kaydedildi. Anne,Bulancak
29 Kasım 2018 Perşembe 12:59