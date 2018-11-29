Bulancak Devlet Hastanesi "Anne Dostu" Oldu

Bulancak
Devlet Hastanesinin "anne dostu hastane" unvanı aldığı bildirildi. Giresun
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen Anne
Dostu Hastane Programı kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Bulancak Devlet Hastanesinin "anne dostu hastane" unvanı almaya hak kazandığı belirtildi.
Açıklamada, Bulancak Devlet Hastanesinin, Türkiye
'de bu unvanı taşıyan 49. hastane olduğu da kaydedildi.
Anne,Bulancak
29 Kasım 2018 Perşembe 12:59