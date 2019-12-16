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Bulancak ilçesinde "Güven Masası" uygulamaya konuldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarma tarafından "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

16.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:06Bulancak ilçesinde
'un ilçesinde jandarma tarafından "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi.
İçişleri Bakanlığıca, Emniyet Genel Müdürlüğünün ardından Genel Komutanlığında da hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması Giresun'da ilk kez Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığında da hizmete sunuldu.
Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin, gazetecilere verdiği bilgide, uygulama sayesinde jandarma karakoluna gelen vatandaşların önce güven masasında karşılanacaklarını, sorunları ve taleplerinin dinlenmesinin ardından da ivedi bir şekilde ilgili birimlere yönlendirileceklerini söyledi.
Gültekin, Giresun'da uygulamasının ilk olarak Bulancak ilçesinde hizmete sunulduğunu belirtti.

Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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