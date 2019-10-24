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Bulancak Millet Bahçesi projesi

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Bulancak Millet Bahçesi" projesi alanı için kamulaştırma kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını bildirdi.

24.10.2019 13:42Bulancak Millet Bahçesi projesi
Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Bulancak Millet Bahçesi" projesi alanı için kamulaştırma kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını bildirdi.
Yakar, yaptığı açıklamada, Sarayburnu Camisi'nin olduğu bölgede millet bahçesi yapımı için bir süre önce başlattıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirtti.
Projenin uygulanacağı alandaki kamulaştırmaların yapımına ilişkin kararın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bugün yayımlandığını ifade eden Yakar, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Bulancak halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Yakar, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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