Bulancak'ta başlayan projeler 2022 yılında tamamlanacak

Bulancak Belediyesi tarafından sürdürülen ve dönüşüm projeleri olarak tanımlanan Bulancak Millet Bahçesi, yeni belediye hizmet binası ve meydan düzenlemesi ile sahilde iki yol arasında yapımına başlanan yeni kent parkında başlatılan yapım işleri büyük bir hızla sürdürülüyor.

Eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda Millet Bahçesi ve yeni belediye hizmet binası inşaat alanlarında temel, otopark seviyesi kazıları tamamlanma aşamasına gelirken, yeni kent parkında da uygulanacak projenin işaretlemeleri ve düzenlemeler için kullanılacak toprağın alana taşınması devam ediyor.

"Başlayan projeler 2022 yılında tamamlanacak"

Yapılan çalışmaların en geç 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını açıklayan belediye Başkanı Recep Yakar, "Söz verdiğimiz ve açıkladığımız gibi yeni döneme damgasını vuracak ve Bulancak ölçeğinde mega projeler olarak değerlendirdiğimiz, Millet Bahçesi, Belediye Hizmet Binası ve Yeni Kent Parkı projelerimizi başlattık ve hızla sürdürüyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızın ve ilimiz Milletvekillerinin destekleri çok büyüktür. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizde projelerin hızla tamamlanması için tüm imkanlarımızla sahada destek veriyor ve çalışıyoruz. Tüm projelerimizi en geç 2022 sonunda tamamlayarak hizmete sunacağız. Bunların yanında tamamlanmak üzere olan Galericiler Sitemiz, yine 2021 sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz Karadeniz'in en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu, ve ilçe genelinde toplam 15 km'lik yeni asfalt çalışmalarımızla Bulancak'ı dönüştürmüş olacağız. Bulancak yeni yüzüyle Karadeniz'in parlayan yıldızlarından olacaktır" dedi. - GİRESUN