Bulancak'ta Fuar ve Sosyal Alanlar Yapılacak

Bulancak
Belediye Başkanı Recep Yakar
, kentte 70 dönümlük sahaya fuar ve sosyal alanlar yapılacağını söyledi.
Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye tarafından Bulancak iskelesinin değişim ve dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini belirtti.
İskelenin Bulancak ilçesinin sembol değerlerinden olduğunu, proje kapsamında iskelede yeni beton kaplama, korkuluklar ve aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Yakar, "Yepyeni ve çok güzel bir sosyal alan olarak planladığımız iskele ve çevresi sadece Bulancaklıların değil, Karadeniz
'e gelerek Bulancak'tan geçen tüm insanlarımız için de bir cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.
Yakar, deniz dolgusunun yapılarak kazanılacak 70 dönümlük sahaya fuar ile kültürel ve sosyal alan yapımını da hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Denize dolgu olarak kazanılacak 70 dönümlük alan üzerinde fuar ve sosyal alanların bulunacağı devasa bir projeyi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan ve ÇED raporu alınan proje tamamlandığında Bulancak'a nefes aldıracak. Denize sıfır yaşam alanlarını içinde barındıran muazzam bir sosyal alana kavuşmuş olacağız."
Karadeniz, Recep Yakar, Bulancak, Güncel
Kaynak: AA