Bulanık'a 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak

Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Sütaş yetkilileri ile Bulanık ilçesinde 7 ayrı yerde 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacağını belirtti.

13.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:09
Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Sütaş yetkilileri ile Bulanık ilçesinde 7 ayrı yerde 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacağını belirtti.
Başkan Ziyalı, Bulanık'ta, hayata geçirilecek ve yüzlerce çiftçinin faydalanacağı "Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi" kapsamında 7 yerleşim yerine kurulacak ünitelerin yerlerini inceledi.
Başkan Ziyalı, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güdümlü proje desteği ile toplam 1 milyon 334 bin 816,46 lira bütçeli Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi ihalesi tamamlandı ve süt ünitelerini 25 Haziran'a kadar bitirmiş olacağız." dedi.
Proje bütçesinin 1 milyon 200 bin liralık kısmının DAKA tarafından destekleneceğini ifade eden Ziyalı, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında Bulanık ilçe merkezi, 4 belde ve 2 köy olmak üzere 7 ayrı noktada toplam 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerinin kurulması planlanmaktadır. Projeden 1998 üretici çiftçi doğrudan faydalanacak. DAKA projemiz kapsamında ilçemizde yedi ayrı noktada süt toplama üniteleri kurulacak. Hayırlısı ile Rüstemgedik beldemizde kurulan ünitemizin temelini atmış bulunuyoruz. Dört ton kapasiteye sahip olacak. Her bir ünitemiz dört ton olup toplamda 28 ton kapasiteli ünitelerimiz olacak. Bulanık ilçemizde kuracağımız süt toplama ünitesinin de temelini hazırlıyoruz. Bütün noktalarda olduğu gibi dört ton kapasitelidir. Ayrıca DAKA projesi içerisinde Yoncalı beldesinde kurduğumuz dört ton kapasiteli süt toplama ünitesi temelini hazırlamış durumdayız. Bize destek olan ve projeye emek veren herkese teşekkür ederiz." Bulanık’a 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Bulanık, Sütaş, Güncel, Haber

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