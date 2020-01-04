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Bulanık Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

04.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:08 Bulanık Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
'un Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bulanık Belediyesi, ilçede başlayan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı. Yoğun bir şekilde yağan karın ardından temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, ilçe merkezi başta olmak üzere mahalle aralarında da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Gece geç saatlerde çalışmalarına başlayan ekipler, gündüz ise çarşı merkezinde araçların bulunmadığı sırada kepçe ve greyderlerle ana cadde ve sokakları temizleyerek ulaşımın sağlıklı bir şekilde olmasını sağlıyor. Bir yandan temizlik çalışmalarını yürüten ekipler diğer taraftan ise ilçe merkezinin farklı noktalarda biriktirilen kar yığınlarını kepçe aracılığıyla kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor. Kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber eden Bulanık Belediyesi, çarşı merkezinden sonra çalışmalarına tüm mahallelerde devam ediyor. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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