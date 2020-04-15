Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bulanık Belediyesinden yol yapım çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli parke döşemeye başladı.

15.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:33
Bulanık Belediyesinden yol yapım çalışması
MUŞ (İHA) – Muş 'un Bulanık Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli parke döşemeye başladı.

Bulanık Belediyesi; "Biz Sizin İçin Çalışırız, Siz Sağlığınız İçin Evde Kalın" ve "Bulanık Halkı Siz Evde Malın Biz Size Hizmet Edelim" sloganlarıyla yol çalışmalarına start verdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçede korona virüs mücadelesinin yanında iş sezonunun da aksatılmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başlandığını söyledi. İlidi, "Ülke olarak zor bir süreçteyiz. Korona virüs ile mücadelemize etkin bir şekilde devam ederken, diğer bir yandan da çalışma sezonunu ertelemeden önlem aldığımız tedbirler çerçevesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik. İlçe vatandaşlarımızdan ricamız, salgın ile mücadelede gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Teknik personellerimizle birlikte görevimizin ve işimizin başındayız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulanık, Muş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Haberler ›› Güncel ››Bulanık Belediyesinden yol yapım çalışması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı - Haber 13:02: Esenyurt'ta vahşet: Yavru köpeğin başını koparıp, ön ve arka patilerini kestiler - Haber 13:02: Minikler, çektikleri videolarla sağlıkçılara sevgi dolu mesajlar yolladı - Haber 13:02: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti - Haber 13:02: Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin