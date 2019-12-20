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Bulanık Kaymakamı İlidi, muhtarlarla bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, muhtarlarla bir araya geldi.

20.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:36 Bulanık Kaymakamı İlidi, muhtarlarla bir araya geldi
'un Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, muhtarlarla bir araya geldi.
Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam İlidi, vatandaşları memnun etmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.
Her vatandaşa hizmet götürme gayesinde olacaklarını ifade eden İlidi, şöyle dedi:
"İnşallah el birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Onun için birbirimize karşı dürüst olalım. Bir muhtar daima örnek olmalı. Muhtarlık görevi kamu hizmetleri için önemli bir mercidir. Bu nedenle, mahallelerimizde kamu hizmetlerine yönelik talep ve sorunların giderilmesinde, etkin ve verimli kamu hizmeti sunumunda muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor."
Muhtarlar da mahallelerdeki sorunları Kaymakam İlidi'ye iletti.

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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