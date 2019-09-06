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Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi görevine başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığa atanan Kaymakam Mehmet İlidi, görevine başladı.

06.09.2019 17:50 Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi görevine başladı
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığa atanan Kaymakam Mehmet İlidi, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığının 2019/268 sayılı kararnamesi ile Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Muş'un Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi, kente gelerek göreve başladı. Makamında açıklamalarda bulunan İlidi, "Bulanık ilçesine yeni geldim. Vatandaşlardan gelen taleplere açığım. Daha önce Bulanık'ta aylık toplantılar yapılıyordu. İlla bir ayı beklemek zorunda değiller. Kapım her gün her vatandaşa açıktır. Kim olursa olsun kapım herkese açık olacak. Bir makuliyet çerçevesinde bütün taleplere cevap vermeye çalışacağız. Kim olursa olsun makul taleple şahsi işlerle kimse gelmesin. Ben bu bölgenin çocuğuyum, Ağrılıyım. Ben bu bölgenin sorunlarını üç aşağı beş yukarı biliyorum. Benim buradaki görevim halka hizmet etmektir. Ayrıca devlet ile vatandaş arasındaki bağ olacağım. Ziyaretime gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Tuzlukçu, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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