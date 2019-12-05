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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

05.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:50Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti
Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Tunçel, Akçaarmut, Günbatmaz, Erentepe, Kardelen, Esenlik köylerindeki okullar ile Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Bulanık İlkokulunu ziyaret etti.
Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Tunçel, ara tatilin sona ermesiyle okul ziyaretlerine devam ettiğini söyledi.
İdarecilerinden okulların durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını ifade eden Tunçel, "Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledik. Daha sonra okulun öğretmenleriyle bir araya geldik. Toplantılarda eğitim öğretime dair fikir alışverişinde bulunduk. Okul ziyaretleri programımız devam edecek." diye konuştu.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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