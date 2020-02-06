Haberler » Güncel » Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti - Haber

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

06.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:16Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti
Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Tunçel, daha sonra öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.
Tunçel, öğrenci, öğretmen ve velilerin emek sarf edecekleri, fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının başladığını söyledi.
Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursuna geçerek öğrencilerle sohbet eden Tunçel, devletin çocuklara ve gençlere her türlü desteği sağladığını, öğretmenlerin kursiyerlerin başarısı için gayret gösterdiğini belirtti.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:45:27