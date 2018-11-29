Bulanık Myo'da Yeni Programlar Açılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 16:28



29 Kasım 2018 Perşembe 16:28

Muş Alparslan Üniversitesinde Bulanık Meslek Yüksekokulunda (MYO), iki yeni program açılacağı bildirildi.Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, yaptığı açıklamada, okul bünyesinde tapu ve kadastro ile acil durum ve afet yönetimi programlarının açılacağını belirtti.Açılacak programların önemli ihtiyaçlara karşılık vereceğini ifade eden Halidi, tapu ve kadastro programından mezun olanların, ilgili kamu dairesinde ve belediyelerde iş imkanı bulabileceğini, yine acil durum ve afet yönetimi programının bu alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.