Haberler » Güncel » Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - MUŞ - Haber

Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - MUŞ

Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı Esat Kara, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

17.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:09
ilçesinde hayırsever iş insanı Esat Kara, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.
İş insanı Kara tarafından gönderilen bot ve montlar, Bulanık Adıvar Köyü İlk ve Ortaokulu'nda 250 öğrenciye dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımız bu kışı daha iyi geçirecek ve üşümeyecekler. İş insanı Kara, yine 250 öğrenciye yardım gönderecek." dedi.
Kara ise herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.
Öğrenciler ise kendilerine kışlık bot ve mont yardımında bulunan hayırsever Kara'ya teşekkür etti.
Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - MUŞ

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi - Haber
14:02 "Oynayan Çocuk İzleyen Çocuk" - Haber
14:02 Üsküdar'da kiliseye benzetilen camide sabit oturaklar kaldırıldı - Haber
14:02 Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir'e mektuplu teşekkür - Haber
14:01 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:09:43