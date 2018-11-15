Bulanık'ta Alt Yapı Çalışmaları

Bulanık
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Yeni Mahalle
'de altyapı çalışmalarını inceleyen Uzan, Köy Hizmetler Müdürü Abdullah Bingöl
'den bilgi aldı.
Uzan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı ile ilgili bazı eksikleri tamamladıklarını, bazı bölgelerde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bir taraftan da sıcak asfalt çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan Uzan, "İçme suyu, altyapı, yağmur suyu hattı da eski kilitli parkeler sökülerek yapılıyor. Kış hazırlıklarımızı da yaptık. İnşallah önümüzdeki kış mevsimine de hazırlıklı bir şekilde giriyoruz." dedi.
Uzan, ilçede hayat kalitesini artırdıklarını ifade etti.
Devlet imkanlarıyla birçok hizmet gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uzan, şunları kaydetti:
"Çok ciddi anlamda vatandaş memnuniyeti olduğunu görüyoruz. İnsanlar artık ilçenin terörle anılmasını istemiyor. Bir şeylerin değişmesini, huzur, esenlik istiyor. İnsanlar artık belediyeden hizmet bekliyor. Devlet olarak biz de burada iş makinelerimizle gece gündüz demeden toplumun her kesimiyle temas etmeye çalışıyoruz. Özellikle imara kapalı olan yolların açılması ile vatandaş ciddi anlamda rahatlamış durumda."
Vatandaşlardan Hamit Alioğlu ise ilçede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek bu çalışmaların devam etmesini istedi.
Yeni Mahalle Cami İmamı Halis Bulu 45 yıldır Bulanık'ta yaşadığını anlatarak, "Böyle kaliteli bir hizmet görmemiştik. Burası geçmişi eski tarihe dayanan bir ilçe. Bu çalışmaları hak ediyor." dedi.
Bingöl,Yeni Mahalle,Bulanık
15 Kasım 2018 Perşembe 12:35