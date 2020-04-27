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Bulanık'ta aşevinin kazanları, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, ramazanda da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

27.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:26
Bulanık'ta aşevinin kazanları, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, ramazanda da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.
İlçede iki yıl önce yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi kişilerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için açılan aşevi, ramazanda da günlük 110 kişiye sıcak yemek dağıtarak, yardımlarını sürdürüyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yaptığı açıklamada, aşevinin ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmak için açtıklarını söyledi.
Aşevinin 12 ay açık olduğunu ve her gün düzenli 3 çeşit yemek yapıldığını belirten İlidi, şöyle konuştu:
"Aşevimizce evde yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza dönük sunmuş olduğumuz sıcak yemek hizmetimiz ramazan ayında da aralıksız devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla aşevinden yemek alamayan yaşlı ve hastaların yemekleri kapılarına kadar götürüyor. Kaymakamlığımıza ait aşevinde her gün yaklaşık 110 kişiye yemek pişiriliyor. Bu sayı artabilir. Amacımız devletin sıcak elini her zaman yanlarında olduğunu hissettirmektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bulanık, Güncel, Haber
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