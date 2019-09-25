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Bulanık'ta ayçiçeği hasadı

Muş'un Bulanık ilçesinde 6 bin dekar alana ekimi yapılan ayçiçeği hasadı sürüyor.

25.09.2019 14:24Bulanık'ta ayçiçeği hasadı
Muş'un Bulanık ilçesinde 6 bin dekar alana ekimi yapılan ayçiçeği hasadı sürüyor.
Hasat ve kurutma işlemlerini takip eden Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Taşdemir, ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için üreticilerin yanında olduklarını, her türlü teknik desteği sağlayacaklarını söyledi.

Hasat döneminin çiftçilerin yıl boyunca emeğinin karşılığını alacağı günler olduğunu belirten Taşdemir, "İyi bir üretim bekliyoruz. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Dışarıdan aldığımız ürünleri ne kadar azaltabilirsek hem üreticimiz bu işten kazanır hem de ülke ekonomisine ciddi anlamda fayda sağlanır." dedi.

Çiftçi Hasan Çapalı da hasat için Şanlıurfa'dan Bulanık ilçesine geldiklerini, bir aylık çalışmanın ardından geri döneceklerini ifade etti.

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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