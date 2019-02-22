Bulanık'ta "Balık Ekmek" Etkinliği

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Muş'un Bulanık ilçesinde "balık ekmek" etkinliği düzenlendi.Bulanık Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, MYO'nun ilçeye hem sosyolojik hem de ekonomik olarak önemli katkı sağladığını söyledi.Kaliteli ve değerli bir insan kaynağını yetiştirmek için gayret ettiklerini ifade eden Uzan, "İyi insan yetiştirmeliyiz. MYO'da bulunan bölümlerde mezun olan öğrenciler, devlet daireleri ve hastanelerde çalışma imkanına kavuşacaklar. Bizler de kaymakamlık, devlet olarak bunlara vesile olabilirsek mutlu oluruz. Burada bir başarı varsa tüm ekibin başarısıdır." dedi.MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi de ilk kez düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.Etkinliklerin öğrencilerin kaynaşmasını sağladığını belirten Halidi, "Şu an hali hazırda yüksek okulumuzda üç bölüm mevcuttur. Nasip olursa gelecek dönemde beş bölümümüz daha kabul edilecek. Bu bölümlerin kabul edilmesi, tüm Bulanık halkının ve kamu kurumlarının yüksek okula sahip çıkmasının bir ürünüdür." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrencilere "balık ekmek" ikram edildi.