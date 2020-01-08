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Bulanık'ta başarılı polislere "üstün başarı belgesi" verildi

Muş'un Bulanık ilçesinde, görevlerinde başarı gösteren polislere "üstün başarı belgesi" verildi.

08.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00 Bulanık'ta başarılı polislere
'un ilçesinde, görevlerinde başarı gösteren polislere "üstün başarı belgesi" verildi.
İlçenin huzur ve can güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu, terör ve her türlü asayiş olaylarını önlemek için görev yapan polisler, başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Bulanık Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
İlidi, "Polislerimiz, 657 sayılı devlet memurları kanununun 122. maddesine istinaden, Kaymakamlık ve Belediye Başkan Vekili makamında üstün başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.
İlidi, daha sonra 7 polise başarı belgelerini takdim etti.

Bulanık, Huzur, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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