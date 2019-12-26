Haberler » Güncel » Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Haber

Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

26.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:08 Bulanık'ta 'Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı
MUŞ (İHA) – 'un Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında 'Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Belediye binasında yapılan toplantının içeriğine uygun olarak ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan katılımcılar, bu koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantıların iki ayda bir yapılması kararını aldı. İlçe genelinde suça sürüklenen çocukların önüne geçmek amacıyla kurumlar arası ortak projelerin üretilmesi için fikir alışverişinde bulunan temsilciler, özellikle bu çocuklar için eğitimde devamlılık, sağlık alanında gerekli görünen tedaviler, sosyal yaşantı alanlarının çoğaltılması ve rehabilite edilmeleri için gerekli destekleyici ve koruyucu tedbirlerin alınacağını belirttiler.

Kurum müdürlerine toplantıya katılım konusunda gerekli hassasiyet ve özeni gösterdikleri için teşekkür eden Kaymakam İlidi, suça sürüklenen çocukların önüne geçmek ve bunun sebeplerini ortadan kaldırmak için gerekli dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03   Kahramanmaraş-karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik - Haber
18:03   Gaziantep evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı - Haber
18:02   Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2) - Haber
18:02   Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Haber
17:58   3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
26.12.2019 18:03:53