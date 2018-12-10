Bulanık'ta Çocuklar Ebru Öğreniyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:09



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:09

MUŞ (AA ) - Muş'un Bulanık ilçesindeki Aile Eğitim ve Destek Merkezinde (ADEM) açılan atölyede, çocuklar ebru sanatını öğreniyor.ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz, yaptığı açıklamada, Aile Eğitim ve Destek Merkezinde sanatsal etkinliklerin geliştirilmesi amacıyla proje yürüttüklerini belirterek, bu yıl ilk kez açtıkları atölyeye çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Merkez ve bağlı köylerde öğrenim gören öğrencilere uygulamalı olarak ebru sanatını öğrettiklerini aktaran Yılmaz, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti.