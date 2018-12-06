Bulanık'ta Çocuklar İlk Kez Sinema İzledi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:39



06 Aralık 2018 Perşembe 13:39

Bulanık ilçesinde Aile Eğitim ve Destek Merkezi'nde (ADEM), yaklaşık 5 bin öğrenci ilk kez sinema izledi.Bulanık Kaymakamlığı ADEM, merkez ve köylerde hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri sinemayla buluşturuyor.ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz, yaptığı açıklamada, sinemaya gitme imkanı olmayan, daha önce izleyemeyen köy okullarındaki çocuklara sinema izleme imkanı sunduklarını söyledi.Bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciyi sinemayla buluştuklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, merkez ve köylerinde hiç sinemaya gitmeyen öğrencilerimizi tahsis edilen araçlarla hafta için her gün buraya getiriyoruz. Sinema ortamında film izlemelerini sağlıyoruz. Tekrar aynı belediyenin araçlarıyla köylerine gönderiyoruz."