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Bulanık'ta din görevlileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu

Bulanık'ta din görevlileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 12 bin 844 lira bağışta bulundu.

Bulanık'ta din görevlileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu
02.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:34
Bulanık'ta din görevlileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 12 bin 844 lira bağışta bulundu.
İlçe Müftüsü Murat Karanci, yaptığı açıklamada, müftülük personeliyle kampanyaya gönüllü destekte bulunduklarını söyledi.
Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren din görevlileriyle 12 bin 844 lira topladıklarını ifade eden Karanci, şöyle konuştu:
"Topladığımız parayı kampanyaya bağışladık. Kampanya devam ettiği sürece desteklerimiz devam edecektir. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfımızca ilçemizdeki 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere 35 A-101 yardım kartları gönderdi. Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli imamlarımız kartları ailelere dağıttı. Hayatın her alanında örnek ve önder olan din görevlilerimize bu iyilik kervanına yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek veren din görevlilerinden Allah razı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Bulanık, Güncel, Haber

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