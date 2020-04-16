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Bulanık'ta el dezenfektan istasyonları kuruldu

Bulanık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlara ve resmi kurumların girişlerine el dezenfektan istasyonu kurdu.

16.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:36
Bulanık'ta el dezenfektan istasyonları kuruldu
Bulanık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlara ve resmi kurumların girişlerine el dezenfektan istasyonu kurdu.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, vatandaşları koronavirüs tehlikesinden korumak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşların ihtiyacını giderdiğini belirten İlidi, "İlçemizin temizliğine özen gösteriyoruz. Caddelerimizi köpüklü ve tazyikli sularla yıkıyoruz. Gerekli ilaçlama çalışmasını yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde gönüllü kursiyerlerimiz maske üretimine devam ediyor. Son olarak resmi kurumlar ile yoğunluk olan yerlere el dezenfektan istasyonları kurarak gerekli hijyen kurallarına dikkat ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Bulanık, Güncel
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