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Bulanık'ta emeklilerin maaşları evlerine ulaştırılıyor

Bulanık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan emeklilerin maaşları evlerine teslim ediliyor.

15.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:14
Bulanık'ta emeklilerin maaşları evlerine ulaştırılıyor
Bulanık 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan emeklilerin maaşları evlerine teslim ediliyor.
Kaymakamlığı tarafında organize edilen Vefa Sosyal Destek Grubu, tedbirlerin kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emeklilik maaşlarını evlerine ulaştırıyor.
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Vefa Sosyal Destek Grubunun, ihtiyaç sahipleri için çalışmaya devam ettiğini söyledi.
İlidi, ekiplerin özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için evlerinden çıkamayan yaşlıların hizmetine koştuğunu ve maaşlarının teslim edilmesi ve ilaç alımına kadar her görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Bulanık, Güncel
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